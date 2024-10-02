Украли крестики и ложки: два жителя Дона ограбили храм в Старочеркасской станице

Через некоторое время они решили снова ограбить тот же собор. Но у них ничего не вышло. Затем преступников нашли и задержали полицейские.



В отношении грабителей возбудили уголовное дело. Мужчины помещены по стражу.



Ранее грабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей.