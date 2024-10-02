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Posted 2 октября, 10:13

Published 2 октября, 10:13

Modified 2 октября, 10:15

Updated 2 октября, 10:15

Украли крестики и ложки: два жителя Дона ограбили храм в Старочеркасской станице

Украли крестики и ложки: два жителя Дона ограбили храм в Старочеркасской станице

2 октября 2024, 10:13
Украли крестики и ложки: два жителя Дона ограбили храм в Старочеркасской станице

Два жителя Ростовской области ограбили храм в Старочеркасской станице

В Ростовской области задержали двух мужчин, ограбивших храм в Старочеркасской станице, сообщили в управлении МВД.

В конце июня 39-летний и 45-летний жители Красного Сулина на резиновой лодке переплыли реку и пробрались в православный храм в станице Старочеркасской. Мужчины украли там 160 разных ювелирных изделий: крестики, подвески, кольца, ложечки для причастия. Сумма награбленного составила 340 тысяч рублей. Грабители скрылись и «залегли на дно».

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Мужчины украли там 160 разных ювелирных изделийМужчины украли там 160 разных ювелирных изделий

Через некоторое время они решили снова ограбить тот же собор. Но у них ничего не вышло. Затем преступников нашли и задержали полицейские.

В отношении грабителей возбудили уголовное дело. Мужчины помещены по стражу.

Ранее грабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей.

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