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Posted 4 октября, 18:23

Published 4 октября, 18:23

Modified 4 октября, 18:25

Updated 4 октября, 18:25

У школьницы в Ростове достали из желудка огромный камень из волос

Камень из волос достали врачи из желудка школьницы в Ростове-на-Дону

4 октября 2024, 18:23
Фото: Министерство здравоохранения РО
У школьницы в Ростове достали из желудка огромный камень из волос
Ростовские врачи достали из желудка 8-летней девочки камень из волос размером около 10 сантиметров в диаметре, сообщает региональный Минздрав.

Юная пациентка с необычным диагнозом пришла с мамой на прием в педиатрическое отделение горбольницы № 20. Школьница жаловалась на боль в животе.

Врачи направили ребенка на клиническое обследование. После гастроскопии в желудке обнаружили нечто инородное. Оказалось, это огромный камень из волос. Трихобезоар (или «волосяная псевдоопухоль») образовалась из-за того, что девочка часто грызла кончики волос. Вероятно, с годами они накапливались и собирались в клубок.

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Медики пытались разбить волосяной шар на части, но не смогли: камень был слишком плотным. Поэтому хирурги провели малоинвазивную лапаротомию. Так называют вмешательства без разрезов — через кровеносные сосуды, естественные отверстия или маленькие проколы.

Теперь школьницу выписали, она полностью выздоровела.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как трое врачей избежали наказания за смерть 11-летней пациентки с кишечной инфекцией.

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