Камень из волос достали врачи из желудка школьницы в Ростове-на-Дону

Врачи направили ребенка на клиническое обследование. После гастроскопии в желудке обнаружили нечто инородное. Оказалось, это огромный камень из волос. Трихобезоар (или «волосяная псевдоопухоль») образовалась из-за того, что девочка часто грызла кончики волос. Вероятно, с годами они накапливались и собирались в клубок.