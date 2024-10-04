Камень из волос достали врачи из желудка школьницы в Ростове-на-Дону

Posted 4 октября, 18:23
Published 4 октября, 18:23
Modified 4 октября, 18:25
Updated 4 октября, 18:25
Юная пациентка с необычным диагнозом пришла с мамой на прием в педиатрическое отделение горбольницы № 20. Школьница жаловалась на боль в животе.
Врачи направили ребенка на клиническое обследование. После гастроскопии в желудке обнаружили нечто инородное. Оказалось, это огромный камень из волос. Трихобезоар (или «волосяная псевдоопухоль») образовалась из-за того, что девочка часто грызла кончики волос. Вероятно, с годами они накапливались и собирались в клубок.
Медики пытались разбить волосяной шар на части, но не смогли: камень был слишком плотным. Поэтому хирурги провели малоинвазивную лапаротомию. Так называют вмешательства без разрезов — через кровеносные сосуды, естественные отверстия или маленькие проколы.
Теперь школьницу выписали, она полностью выздоровела.
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