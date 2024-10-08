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Posted 8 октября, 11:16

Published 8 октября, 11:16

Modified 8 октября, 11:18

Updated 8 октября, 11:18

Трамвайные пути в Новочеркасске уберут из-за новой дороги: фейк или правда

Трамвайные пути в Новочеркасске уберут из-за новой дороги: фейк или правда

8 октября 2024, 11:16
Фото: Администрация Новочеркасска
Трамвайные пути в Новочеркасске уберут из-за новой дороги: фейк или правда
В социальных сетях появилась информация о том, из-за строительства объездной дороги в Новочеркасске ликвидируют трамвайные пути на улице Войкова. Насколько эти сообщения соответствуют действительности — в материале RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Автор поста утверждает, что при создании проекта объездной дороги якобы обнаружилась проблема: реализовать второй этап от Харьковского шоссе до улицы Трамвайной не дают трамвайные пути на Войкова. Поэтому их дескать собираются убрать.

На деле выяснилось, что никаких оснований подобные сообщения не имеют. Об этом заявил глава администрации города Юрий Лысенко. По его словам, нет даже рабочего проекта строительства новой дороги. А предварительный проект никак не затрагивает трамвайные пути.

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— Более того, есть основания полагать, что объездную дорогу пустят не через улицу Войкова, а мимо завода Эл-6, — сообщал Юрий Лысенко в telegram-канале администрации казачьей столицы.

Ранее в соцсетях появился фейк о строительстве в Новочеркасске новой АЭС. Подробнее об этом читайте здесь.

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