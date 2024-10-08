Трамвайные пути в Новочеркасске уберут из-за новой дороги: фейк или правда

Posted 8 октября, 11:16
Published 8 октября, 11:16
Modified 8 октября, 11:18
Updated 8 октября, 11:18
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Автор поста утверждает, что при создании проекта объездной дороги якобы обнаружилась проблема: реализовать второй этап от Харьковского шоссе до улицы Трамвайной не дают трамвайные пути на Войкова. Поэтому их дескать собираются убрать.
На деле выяснилось, что никаких оснований подобные сообщения не имеют. Об этом заявил глава администрации города Юрий Лысенко. По его словам, нет даже рабочего проекта строительства новой дороги. А предварительный проект никак не затрагивает трамвайные пути.
— Более того, есть основания полагать, что объездную дорогу пустят не через улицу Войкова, а мимо завода Эл-6, — сообщал Юрий Лысенко в telegram-канале администрации казачьей столицы.
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