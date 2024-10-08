Проект реконструкции кадетского корпуса в Новочеркасске не прошел госэкспертизу

Posted 8 октября, 10:45
Published 8 октября, 10:45
Modified 8 октября, 10:47
Updated 8 октября, 10:47
Госэкспертиза вынесла отрицательное заключение по проекту ремонта казачьего кадетского корпуса в Ростовской области. Объект планировали реконструировать строение, отремонтировать сети инженерного обеспечения и возвести новое здание спального корпуса на 120 мест. Члены комиссии забраковали документацию и результаты инженерных исследований.
Добавим, что ДККК был основан по велению императора Александра III в 1898 году. На протяжении 19 лет корпус был одним из лучших военных учебных заведений России. Однако в 1920 году его эвакуировали в Египет, а затем и в Югославию. За границей корпус просуществовал 13 лет. Позже его вернули в Новочеркасск, где он работает по сей день.
Ранее экспертиза одобрила проект многоуровневой парковки на Левенцовке в Ростове.