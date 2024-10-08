Проект реконструкции кадетского корпуса в Новочеркасске не прошел госэкспертизу

Добавим, что ДККК был основан по велению императора Александра III в 1898 году. На протяжении 19 лет корпус был одним из лучших военных учебных заведений России. Однако в 1920 году его эвакуировали в Египет, а затем и в Югославию. За границей корпус просуществовал 13 лет. Позже его вернули в Новочеркасск, где он работает по сей день.