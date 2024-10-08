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Posted 8 октября, 10:45

Published 8 октября, 10:45

Modified 8 октября, 10:47

Updated 8 октября, 10:47

Проект реконструкции кадетского корпуса в Новочеркасске не прошел госэкспертизу

Проект реконструкции кадетского корпуса в Новочеркасске не прошел госэкспертизу

8 октября 2024, 10:45
Фото: Администрация Новочеркасска
Проект реконструкции кадетского корпуса в Новочеркасске не прошел госэкспертизу
Проект по ремонту «Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса» в Новочеркасске не получил одобрения государственной экспертизы. Сведения размещены на портале Единого госреестра заключений.

Госэкспертиза вынесла отрицательное заключение по проекту ремонта казачьего кадетского корпуса в Ростовской области. Объект планировали реконструировать строение, отремонтировать сети инженерного обеспечения и возвести новое здание спального корпуса на 120 мест. Члены комиссии забраковали документацию и результаты инженерных исследований.

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Добавим, что ДККК был основан по велению императора Александра III в 1898 году. На протяжении 19 лет корпус был одним из лучших военных учебных заведений России. Однако в 1920 году его эвакуировали в Египет, а затем и в Югославию. За границей корпус просуществовал 13 лет. Позже его вернули в Новочеркасск, где он работает по сей день.

Ранее экспертиза одобрила проект многоуровневой парковки на Левенцовке в Ростове.

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