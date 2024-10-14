На глазах у прохожих: пенсионерка умерла в центре Ростова посреди улицы

Posted 14 октября, 18:40
Published 14 октября, 18:40
Modified 15 октября, 13:33
Updated 15 октября, 13:33
Происшествие случилось днем 14 октября напротив парка имени Максима Горького. Вероятно, прохожие увидели, что женщине стало плохо, и вызвали медиков. К сожалению, спасти пожилую горожанку не удалось. Она скончалась посреди улицы.
Очевидцы поделились видео с места ЧП в telegram-канале «Ростов Главный». На кадрах видно, как несколько сотрудников бригады скорой помощи окружили носилки, на которых лежит человек. Очевидно, медики пытались оказать первую помощь.
— Очень жаль! Медики долго пытались ее реанимировать, — добавили в комментариях свидетели смерти бабушки.
Ранее RostovGazeta рассказывала о вопиющем случае смерти пенсионера, который несколько дней умирал у прохожих на глазах.