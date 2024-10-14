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Posted 14 октября, 18:40

Published 14 октября, 18:40

Modified 15 октября, 13:33

Updated 15 октября, 13:33

Пенсионерка умерла в центре Ростова посреди улицы

На глазах у прохожих: пенсионерка умерла в центре Ростова посреди улицы

14 октября 2024, 18:40
Фото: 1MI
Пенсионерка умерла в центре Ростова посреди улицы

Пенсионерка умерла в центре Ростова посреди улицы

В центре Ростова скончалась бабушка. Очевидцы вызвали медиков, но спасти ее не удалось, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось днем 14 октября напротив парка имени Максима Горького. Вероятно, прохожие увидели, что женщине стало плохо, и вызвали медиков. К сожалению, спасти пожилую горожанку не удалось. Она скончалась посреди улицы.

Очевидцы поделились видео с места ЧП в telegram-канале «Ростов Главный». На кадрах видно, как несколько сотрудников бригады скорой помощи окружили носилки, на которых лежит человек. Очевидно, медики пытались оказать первую помощь.

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— Очень жаль! Медики долго пытались ее реанимировать, — добавили в комментариях свидетели смерти бабушки.

Ранее RostovGazeta рассказывала о вопиющем случае смерти пенсионера, который несколько дней умирал у прохожих на глазах.

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