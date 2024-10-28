Пожилая женщина

Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту гибели пенсионерки из Ростова-на-Дону в ливневке, сообщает СКР.