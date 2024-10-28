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Пожилая женщина

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2024
Из окна пятиэтажки возле детсада в Азове выпала пожилая женщина
В городе Азове Ростовской области пожилая женщина погибла, выпав из окна многоэтажки рядом. ЧП случилось рядом с детским садом, на улице Макаровского вечером 28 октября.
28 октября, 18:38
Женщина на легковушке сбила пенсионерку на «зебре» в Ростовской области
В городе Шахты Ростовской области пожилая женщина попала под колеса легковушки, сообщает региональная Госавтоинспекция.
28 октября, 07:18
На глазах у прохожих: пенсионерка умерла в центре Ростова посреди улицы
14 октября, 18:40
2023
В Ростовской области готовят поля для стрельбищ и выращивают грибы в автобусах
5 октября 2023, 14:56
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту гибели пенсионерки из Ростова-на-Дону в ливневке, сообщает СКР.
18 августа 2023, 12:45
Житель Оренбурга погиб под колесами поезда в Ростовской области
18 августа 2023, 12:18
Ростовчане рассказали о пенсионерке, прокалывающей колеса транспорта
11 августа 2023, 05:31

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