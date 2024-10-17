Ростовский суд стал на сторону компании из США по иску о паленых New Balance

В магазинчике на улице Московской в Краснодаре нашли три пары паленых кроссовок, якобы бренда New Balance. По решению Арбитражного суда Краснодарского края, бизнесвумен привлекли к ответственности. А полиция направила запрос в компанию США. Он оставался без ответа несколько лет. За это время Аракся Бахтамян успела закрыть ИП — в июле 2024 года.