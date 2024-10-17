Ростовский суд стал на сторону компании из США по иску о паленых New Balance

Posted 17 октября, 09:22
Published 17 октября, 09:22
Modified 17 октября, 09:24
Updated 17 октября, 09:24
Контрафактные товары у ИП Бахтамян Аракся Сержовна обнаружили еще в 2021 году во время рейда полиции.
В магазинчике на улице Московской в Краснодаре нашли три пары паленых кроссовок, якобы бренда New Balance. По решению Арбитражного суда Краснодарского края, бизнесвумен привлекли к ответственности. А полиция направила запрос в компанию США. Он оставался без ответа несколько лет. За это время Аракся Бахтамян успела закрыть ИП — в июле 2024 года.
Тем временем New Balance Athletics отреагировало на запрос. И направило иск на выплату компенсации в Ростовский арбитражный суд — по месту регистрации бывшего ИП.
Американская компания хотела получить 60 тысяч рублей за использование авторского товарного знака без разрешения.
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск частично, обязав Араксю Бахтамян выплатить 30 тысяч рублей в пользу известной компании из США.
Ранее компенсацию пришлось выплачивать владельцам магазинов из-за паленых джинсов Levi's.