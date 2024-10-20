На Ростов надвигается потепление до +17 градусов

Posted 20 октября, 12:16
Published 20 октября, 12:16
Modified 20 октября, 13:04
Updated 20 октября, 13:04
Будущая неделя пройдёт в Ростове практически без осадков. Небольшой дождь возможен только в четверг, 24 октября. Но небо в городе останется пасмурным. Солнце выглянет из облаков только в среду.
Температура воздуха днём повысится до +15 — +17 градусов. Вечером будет холодать до +6 — +9 градусов. Также возможен туман. Скорость ветра останется умеренной.
Похолодание до +10 градусов в дневные часы вернётся в Ростов-на-Дону только в первые дни ноября. Тогда же стоит ждать и новых осадков.
Ранее шиномонтажник рассказал, когда в Ростове пора «переобувать» машины осенью .