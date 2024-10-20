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Posted 20 октября, 12:16

Published 20 октября, 12:16

Modified 20 октября, 13:04

Updated 20 октября, 13:04

Пасмурная и тёплая погода придёт в Ростов-на-Дону с 21 октября

На Ростов надвигается потепление до +17 градусов

20 октября 2024, 12:16
Фото: rostovgazeta.ru
Пасмурная и тёплая погода придёт в Ростов-на-Дону с 21 октября
Пасмурная и тёплая погода придёт в Ростов-на-Дону с 21 октября, следует из прогнозов синоптиков.

Будущая неделя пройдёт в Ростове практически без осадков. Небольшой дождь возможен только в четверг, 24 октября. Но небо в городе останется пасмурным. Солнце выглянет из облаков только в среду.

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Температура воздуха днём повысится до +15 — +17 градусов. Вечером будет холодать до +6 — +9 градусов. Также возможен туман. Скорость ветра останется умеренной.

Похолодание до +10 градусов в дневные часы вернётся в Ростов-на-Дону только в первые дни ноября. Тогда же стоит ждать и новых осадков.

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