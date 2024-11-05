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Posted 5 ноября, 14:39

Published 5 ноября, 14:39

Modified 5 ноября, 14:41

Updated 5 ноября, 14:41

Идёт антициклон: климатолог Иошпа заявил, когда наладится погода в Ростовской области

Идёт антициклон: климатолог Иошпа заявил, когда наладится погода в Ростовской области

5 ноября 2024, 14:39
Фото: rostovgazeta.ru. Идёт антициклон: климатолог Иошпа заявил, когда наладится погода в Ростовской области

Климатолог Иошпа сообщил, когда наладится погода в Ростовской области

Антициклон с запада принесёт в Ростовскую область ясную погоду уже в ближайшие дни, сообщил СМИ климатолог Александр Иошпа.

К 7 ноября в регионе стихнет ветер. Температура воздуха поднимется до +4 — +9 градусов днём и нуля градусов ночью. Дожди и снег на время прекратятся. Погода станет более устойчивой из-за антициклона с запада.

«Осадки до середины месяца маловероятны», — сообщил Александр Иошпа в беседе с «РБК-Ростов».

Но 5 и 6 ноября в Ростовской области всё ещё будет бушевать сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также в ближайшие сутки стоит ждать дождей и мокрого снега.

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Ранее эколог назвал причину штормового ветра в Ростовской области.

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