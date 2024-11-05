Идёт антициклон: климатолог Иошпа заявил, когда наладится погода в Ростовской области

Posted 5 ноября, 14:39
Published 5 ноября, 14:39
Modified 5 ноября, 14:41
Updated 5 ноября, 14:41
К 7 ноября в регионе стихнет ветер. Температура воздуха поднимется до +4 — +9 градусов днём и нуля градусов ночью. Дожди и снег на время прекратятся. Погода станет более устойчивой из-за антициклона с запада.
«Осадки до середины месяца маловероятны», — сообщил Александр Иошпа в беседе с «РБК-Ростов».
Но 5 и 6 ноября в Ростовской области всё ещё будет бушевать сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также в ближайшие сутки стоит ждать дождей и мокрого снега.