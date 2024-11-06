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Posted 6 ноября, 05:26

Published 6 ноября, 05:26

Modified 6 ноября, 05:28

Updated 6 ноября, 05:28

Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после победы над «Спартаком»

Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после победы над «Спартаком»

6 ноября 2024, 05:26
Фото: тг ФК Ростов.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной отставке. На вопросы СМИ наставник донского клуба ответил после долгожданной победы над «Спартаком» 5 ноября.

Как выяснилось, первая победа над московскими соперниками не повлияла на мысли Карпина об уходе с должности. Он признался, что эти размышления в целом никак не связаны с тем, что происходит на работе — в футболе.

— Покинули ли меня мысли об отставке? Нет. Я же говорил после «Ахмата», что эти мысли не связаны с футболом, — уточнил наставник «желто-синих».
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Валерий Карпин добавил, что свои мысли не озвучивал еще руководству.

— Зачем мне озвучивать свои мысли? Когда у меня будет решение, озвучу, — прокомментировал Карпин.

Ранее тренер ростовского клуба рассказал, как повлияет на ФК смена главы региона.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Футбол#Валерий Карпин#СМИ#Отставка#Спартак
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