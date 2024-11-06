Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после победы над «Спартаком»

Posted 6 ноября, 05:26
Published 6 ноября, 05:26
Modified 6 ноября, 05:28
Updated 6 ноября, 05:28
Как выяснилось, первая победа над московскими соперниками не повлияла на мысли Карпина об уходе с должности. Он признался, что эти размышления в целом никак не связаны с тем, что происходит на работе — в футболе.
— Покинули ли меня мысли об отставке? Нет. Я же говорил после «Ахмата», что эти мысли не связаны с футболом, — уточнил наставник «желто-синих».
Валерий Карпин добавил, что свои мысли не озвучивал еще руководству.
— Зачем мне озвучивать свои мысли? Когда у меня будет решение, озвучу, — прокомментировал Карпин.
Ранее тренер ростовского клуба рассказал, как повлияет на ФК смена главы региона.