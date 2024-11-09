Столетний особняк ученого-вирусолога в Ростове признан аварийным

В 1920 году ученый скончался, когда ему было 55 лет. В донской столице он успел прожить всего пять лет, но этого оказалось достаточным, чтобы сохранить дом, где вирусолог жил, установить памятник на кладбище и назвать его именем академию биологии ЮФУ. Подробнее о том, как жил в Ростове Дмитрий Ивановский читайте в материале RostovGazeta.