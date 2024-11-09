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Posted 9 ноября, 05:48

Published 9 ноября, 05:48

Modified 9 ноября, 05:50

Updated 9 ноября, 05:50

Столетний особняк ученого-вирусолога в Ростове признан аварийным

Столетний особняк ученого-вирусолога в Ростове признан аварийным

9 ноября 2024, 05:48
Фото: Яндекс.Панорамы. Столетний особняк ученого-вирусолога в Ростове признан аварийным
Двухэтажный особняк в центре Ростова, где некогда жил и работал вирусолог Дмитрий Ивановский, признали аварийным, сообщает городская администрация.

Очередной исторический объект обветшал в донской столице. Речь идет о здании на улице Социалистической, 87. Его построили в последней четверти XIX века (прим. — 1875–1900 годы).

В 1915 году в Ростов приехал основоположник вирусологии Дмитрий Ивановский. Он прибыл в южный город вслед за Варшавским университетом, который эвакуировали из Польши, где он преподавал. К сожалению, лабораторию, которую ученый создавал годами в Варшаве, перевезти не удалось. Поэтому ему пришлось начинать все с нуля в Ростове.

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В 1920 году ученый скончался, когда ему было 55 лет. В донской столице он успел прожить всего пять лет, но этого оказалось достаточным, чтобы сохранить дом, где вирусолог жил, установить памятник на кладбище и назвать его именем академию биологии ЮФУ. Подробнее о том, как жил в Ростове Дмитрий Ивановский читайте в материале RostovGazeta.

За сотню лет жилье Ивановского заметно обветшало и стало разрушаться. Теперь его признали аварийным, но сносить не торопятся. В администрации заявили о масштабной реконструкции. Чиновники готовят пакет документов для выделения средств на консервацию дома. Проект рассмотрит Гордума.

Ранее стало известно, что законсервировать хотят и самый старый долгострой в городе, заброшенный с нулевых годов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Аварийное жилье#Реконструкция#История#Ростов
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