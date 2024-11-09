Столетний особняк ученого-вирусолога в Ростове признан аварийным

Posted 9 ноября, 05:48
Published 9 ноября, 05:48
Modified 9 ноября, 05:50
Updated 9 ноября, 05:50
Очередной исторический объект обветшал в донской столице. Речь идет о здании на улице Социалистической, 87. Его построили в последней четверти XIX века (прим. — 1875–1900 годы).
В 1915 году в Ростов приехал основоположник вирусологии Дмитрий Ивановский. Он прибыл в южный город вслед за Варшавским университетом, который эвакуировали из Польши, где он преподавал. К сожалению, лабораторию, которую ученый создавал годами в Варшаве, перевезти не удалось. Поэтому ему пришлось начинать все с нуля в Ростове.
В 1920 году ученый скончался, когда ему было 55 лет. В донской столице он успел прожить всего пять лет, но этого оказалось достаточным, чтобы сохранить дом, где вирусолог жил, установить памятник на кладбище и назвать его именем академию биологии ЮФУ. Подробнее о том, как жил в Ростове Дмитрий Ивановский читайте в материале RostovGazeta.
За сотню лет жилье Ивановского заметно обветшало и стало разрушаться. Теперь его признали аварийным, но сносить не торопятся. В администрации заявили о масштабной реконструкции. Чиновники готовят пакет документов для выделения средств на консервацию дома. Проект рассмотрит Гордума.
Ранее стало известно, что законсервировать хотят и самый старый долгострой в городе, заброшенный с нулевых годов.