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Posted 11 ноября, 05:30

Published 11 ноября, 05:30

Modified 11 ноября, 05:32

Updated 11 ноября, 05:32

Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ

Работающий на СМИ из Ростова военкор-итальянец попросил Путина о гражданстве РФ

11 ноября 2024, 05:30
Фото: 1MI. Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ
Иностранный журналист, работающий на зарегистрированный в Ростове портал International Reporters, обратился к президенту с просьбой о гражданстве РФ.

Андреа Лучиди работает корреспондентом в международном информагентстве, которое зарегистрировано в донской столице. Портал создали несколько лет назад для освещения ситуации на Донбассе. В число сотрудников входили военкоры шести разных стран, а место шеф-редактора занимала журналист из Франции Кристель Нэан. Именно она предложила создать информагентство, публикующее новости о том, что происходит на Донбассе. президент России лично поддержал эту инициативу.

Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФИтальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ
Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ.
Фото: скриншот. https://ir-press.ru/2024/11/10/andrea-lucidi-applies-for-russian-citizenship-a-letter-to-vladimir-putin/
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Один из военкоров, итальянец Андреа Лучиди, был одним из тех, кто работал в ЛДНР. По словам журналиста, Европейский союз собирается ввести санкции против него. Чтобы избежать ограничений и продолжить работу репортером, корреспондент обратился к Владимиру Путину.

По словам Лучиди, санкции лишат его возможности следить и за другими международными кризисами, которые он долгое время освещал: в Ливане, Венесуэле, Сирии.

Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФИтальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ
Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ.
Фото: скриншот. https://ir-press.ru/2024/11/10/andrea-lucidi-applies-for-russian-citizenship-a-letter-to-vladimir-putin/
— Этот запрос на гражданство, таким образом, исходит не только из эмоциональной и профессиональной связи с Россией, но и из срочной потребности в защите, — утверждает военкор.

Весной RostovGazeta сообщала о нападении на луганских журналистов. МИД России квалифицировал атаку как преступную акцию.

Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФИтальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ
Итальянец, работающий компанию из Ростова, попросил Путина о гражданстве РФ.
Фото: скриншот. https://ir-press.ru/2024/11/10/andrea-lucidi-applies-for-russian-citizenship-a-letter-to-vladimir-putin/
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