Работающий на СМИ из Ростова военкор-итальянец попросил Путина о гражданстве РФ

Posted 11 ноября, 05:30
Published 11 ноября, 05:30
Modified 11 ноября, 05:32
Updated 11 ноября, 05:32
Андреа Лучиди работает корреспондентом в международном информагентстве, которое зарегистрировано в донской столице. Портал создали несколько лет назад для освещения ситуации на Донбассе. В число сотрудников входили военкоры шести разных стран, а место шеф-редактора занимала журналист из Франции Кристель Нэан. Именно она предложила создать информагентство, публикующее новости о том, что происходит на Донбассе. президент России лично поддержал эту инициативу.
Один из военкоров, итальянец Андреа Лучиди, был одним из тех, кто работал в ЛДНР. По словам журналиста, Европейский союз собирается ввести санкции против него. Чтобы избежать ограничений и продолжить работу репортером, корреспондент обратился к Владимиру Путину.
По словам Лучиди, санкции лишат его возможности следить и за другими международными кризисами, которые он долгое время освещал: в Ливане, Венесуэле, Сирии.
— Этот запрос на гражданство, таким образом, исходит не только из эмоциональной и профессиональной связи с Россией, но и из срочной потребности в защите, — утверждает военкор.
Весной RostovGazeta сообщала о нападении на луганских журналистов. МИД России квалифицировал атаку как преступную акцию.