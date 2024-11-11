Андреа Лучиди работает корреспондентом в международном информагентстве, которое зарегистрировано в донской столице. Портал создали несколько лет назад для освещения ситуации на Донбассе. В число сотрудников входили военкоры шести разных стран, а место шеф-редактора занимала журналист из Франции Кристель Нэан. Именно она предложила создать информагентство, публикующее новости о том, что происходит на Донбассе. президент России лично поддержал эту инициативу.