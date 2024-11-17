Понадобилось четыре прицепа: по М-4 в Ростовской области провезли 160-тонный реактор

Posted 17 ноября, 10:17
Published 17 ноября, 10:17
Modified 17 ноября, 10:30
Updated 17 ноября, 10:30
Судя по кадрам, размещенным в telegram-канале «Это Ростов новости», понадобилось четыре прицепов, чтобы поместилась вся реакторная установка.
Как сообщала RostovGazeta, ее собрали на таганрогском заводе «НАТЭК-Нефтехиммаш». Установка позволит производить бензин марки АИ-98 и АИ-100 в России. Ранее его завозили в страну из-за рубежа.
— Эх, мне бы такую ректификационную колонну, — мечтательно оценили масштаб оборудования подписчики. — Настоящий коллайдер!
Новая установка включает в себя четыре объединенных реактора. Во время транспортировки ее разбили на две части. Одна из них в длину достигает порядка 50 метров. Вероятно, именно ее и заметили жители Ростовской области. Вес первого российского реактора достигает 160 тонн.