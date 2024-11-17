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Posted 17 ноября, 10:17

Published 17 ноября, 10:17

Modified 17 ноября, 10:30

Updated 17 ноября, 10:30

Первый в России реактор для высокооктанового топлива везли по Ростовской области

Понадобилось четыре прицепа: по М-4 в Ростовской области провезли 160-тонный реактор

17 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI. Первый в России реактор для высокооктанового топлива везли по Ростовской области

По трассе М-4 в Ростовской области провезли 160-тонный реактор

В Ростовской области заметили первый в России реактор для производства высокооктанового топлива. Его увидели во время перевозки на одной из дорог региона 16 ноября. Видео опубликовано в соцсетях.

Судя по кадрам, размещенным в telegram-канале «Это Ростов новости», понадобилось четыре прицепов, чтобы поместилась вся реакторная установка.

Как сообщала RostovGazeta, ее собрали на таганрогском заводе «НАТЭК-Нефтехиммаш». Установка позволит производить бензин марки АИ-98 и АИ-100 в России. Ранее его завозили в страну из-за рубежа.

Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/71855
. Первый в России реактор для высокооктанового топлива везли по Ростовской области
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Новая установка включает в себя четыре объединенных реактора. Во время транспортировки ее разбили на две части. Одна из них в длину достигает порядка 50 метров. Вероятно, именно ее и заметили жители Ростовской области. Вес первого российского реактора достигает 160 тонн.

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