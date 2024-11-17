Понадобилось четыре прицепа: по М-4 в Ростовской области провезли 160-тонный реактор

Новая установка включает в себя четыре объединенных реактора. Во время транспортировки ее разбили на две части. Одна из них в длину достигает порядка 50 метров. Вероятно, именно ее и заметили жители Ростовской области. Вес первого российского реактора достигает 160 тонн.