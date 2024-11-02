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Posted 2 ноября, 06:33

Published 2 ноября, 06:33

Modified 2 ноября, 06:35

Updated 2 ноября, 06:35

Банки с напитками объемом 0,5 литра пропадут из магазинов в Ростовской области

Напитки в банках объемом 0,5 литра пропадут из магазинов в Ростовской области

2 ноября 2024, 06:33
Фото: 1MI. Банки с напитками объемом 0,5 литра пропадут из магазинов в Ростовской области
В Ростовской области перестанут продавать банки с напитками объемом 0,5 литра. Крупнейший производитель отказался от выпуска такой тары.

Как сообщает ТАСС, компания «Арнест Упаковочные Решения» (АУР) не планирует больше производить алюминиевые банки, рассчитанные на пол-литра. Вместо них на конвейере будут банки объемом 0,45 литра. Организация просит заказывать в дальнейшем только такую тару вместо той, что была на 0,5 литра. Изменения коснутся практически всей страны, в том числе Ростовской области.

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Однако на деле пол-литровые банки и без того редко заказывали. Большинство компаний уже сделали выбор в пользу объема 0,45. А потому и производить их по 0,5 сочли нерентабельным.

Ранее RostovGazeta сообщала о создании в Таганроге первого в России реактора для высокооктанового бензина.

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