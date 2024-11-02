Напитки в банках объемом 0,5 литра пропадут из магазинов в Ростовской области

Как сообщает ТАСС, компания «Арнест Упаковочные Решения» (АУР) не планирует больше производить алюминиевые банки, рассчитанные на пол-литра. Вместо них на конвейере будут банки объемом 0,45 литра. Организация просит заказывать в дальнейшем только такую тару вместо той, что была на 0,5 литра. Изменения коснутся практически всей страны, в том числе Ростовской области.