Аномальное потепление и снег прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни

Posted 26 ноября, 13:32
Published 26 ноября, 13:32
Modified 26 ноября, 13:34
Updated 26 ноября, 13:34
Метеорологи рассказали, что в последние дни ноября на Юге России будут смещаться поля фронтальной облачности. Поэтому стоит ждать дождей и снегопадов. Сильные осадки, в частности, прогнозируют в низовьях Дона.
Температурный режим синоптики охарактеризовали как «умеренно тёплый». В Ростовской области столбики термометров могут подняться до +10 градусов. Средние температурные значения на этой неделе — +1 — +10 градусов.