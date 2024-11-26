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Posted 26 ноября, 13:32

Published 26 ноября, 13:32

Modified 26 ноября, 13:34

Updated 26 ноября, 13:34

Аномальное потепление и снег прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни

Аномальное потепление и снег прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни

26 ноября 2024, 13:32
Фото: rostovgazeta.ru. Аномальное потепление и снег прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни

Аномальное потепление и снег прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни

В Ростовскую область, как и в другие южные регионы, на этой неделе может вернуться устойчивая плюсовая температура, сообщили синоптики Центра погоды «Фобос».

Метеорологи рассказали, что в последние дни ноября на Юге России будут смещаться поля фронтальной облачности. Поэтому стоит ждать дождей и снегопадов. Сильные осадки, в частности, прогнозируют в низовьях Дона.

Температурный режим синоптики охарактеризовали как «умеренно тёплый». В Ростовской области столбики термометров могут подняться до +10 градусов. Средние температурные значения на этой неделе — +1 — +10 градусов.

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Ранее синоптики подготовили прогноз погоды на всю зиму в Ростове-на-Дону.

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