Ростовская область отстала от Кубани в рейтинге качества жизни. Рассказываем, почему

Posted 23 декабря, 08:52
Published 23 декабря, 08:52
Modified 23 декабря, 08:55
Updated 23 декабря, 08:55
Среди субъектов ЮФО нашлись и те, кто занял строчку еще выше. Краснодарский край с 65 баллами расположился на восьмом месте. Волгоградская область заняла 29 место (57 баллов), Адыгея — 57 место (49 баллов), Астраханская область — 65 место (46 баллов).
Баллы посчитали по среднему арифметическому из тех, которые регионы получали в 2024 году по качеству жизни, состоянию рынка, материальному благополучию населения, приверженности жителей ЗОЖ, социально-экономическому положению и научно-техническому развитию.
Меньше всего в ЮФО набрали баллов Калмыкия (80 место) и Крым (68 место).
Ранее RostovGazeta рассказывала, сколько жителей Ростовской области могут позволить себе взять в кредит самую дешевую машину.