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Posted 23 декабря, 08:52

Published 23 декабря, 08:52

Modified 23 декабря, 08:55

Updated 23 декабря, 08:55

Ростовская область заняла 12 место в России по качеству жизни

Ростовская область отстала от Кубани в рейтинге качества жизни. Рассказываем, почему

23 декабря 2024, 08:52
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовская область заняла 12 место в России по качеству жизни

Ростовская область заняла 12-е место в рейтинге регионов по качеству жизни

Ростовская область оказалась на 12 месте в стране по качеству жизни и другим социально-экономическим показателям. По данным РИА «Новости», регион набрал 63 балла.

Среди субъектов ЮФО нашлись и те, кто занял строчку еще выше. Краснодарский край с 65 баллами расположился на восьмом месте. Волгоградская область заняла 29 место (57 баллов), Адыгея — 57 место (49 баллов), Астраханская область — 65 место (46 баллов).

Баллы посчитали по среднему арифметическому из тех, которые регионы получали в 2024 году по качеству жизни, состоянию рынка, материальному благополучию населения, приверженности жителей ЗОЖ, социально-экономическому положению и научно-техническому развитию.

Почти 65% жителей Ростовской области имеют лишний вес
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Меньше всего в ЮФО набрали баллов Калмыкия (80 место) и Крым (68 место).

Ранее RostovGazeta рассказывала, сколько жителей Ростовской области могут позволить себе взять в кредит самую дешевую машину.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#Качество жизни
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