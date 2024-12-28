Родители извинились за песню детей про пьяных ежиков на утреннике в Ростове

Ранее RostovGazeta писала о том, что инцидент произошел на северной окраине донской столицы. Там школьники исполнили песню на мотив «В лесу родилась елочка». Однако после первой строчки пошли слова: " А кто ее родил? Четыре пьяных ежика и Гена-крокодил! Один из пьяных ежиков залез на провода, четыре замыкания и ежику…».