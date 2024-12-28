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Posted 28 декабря, 06:56

Published 28 декабря, 06:56

Modified 28 декабря, 06:58

Updated 28 декабря, 06:58

Родители школьников из Ростова извинились за песню про пьяных ежиков

Родители извинились за песню детей про пьяных ежиков на утреннике в Ростове

28 декабря 2024, 06:56
Фото: Шедеврум. Родители школьников из Ростова извинились за песню про пьяных ежиков
Родители школьников, которые на утреннике водили хоровод под шуточную песенку про пьяных ежиков, принесли извинения.

Ранее RostovGazeta писала о том, что инцидент произошел на северной окраине донской столицы. Там школьники исполнили песню на мотив «В лесу родилась елочка». Однако после первой строчки пошли слова: " А кто ее родил? Четыре пьяных ежика и Гена-крокодил! Один из пьяных ежиков залез на провода, четыре замыкания и ежику…».

Инцидент вызвал критику со стороны пользователей соцмедиа. Некоторые предположили, что в финальных строчках песни, которые не попали на видео, дети использовали нецензурную лексику. Однако среди комментаторов нашлись и защитники участников утренника. Позже появилась информация о том, что родители школьников дали комментарии насчет инцидента. По их словам, в финале песни не было нецензурной брани.

«Мы приносим извинения администрации школы и классному руководителю, будем предотвращать любые детские шалости. В следующий раз такого не допустим», — цитирует родителей школьников «Дон 24».
В Ростовской области школьника выгнали с утренника из-за несданных 700 рублей
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Ранее в Ростовской области мальчика выгнали с утренника из-за несданных денег.

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