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Posted 29 декабря, 07:30

Published 29 декабря, 07:30

Modified 29 декабря, 07:32

Updated 29 декабря, 07:32

График работы МРЭО Ростовской области изменится в новогодние праздники

График работы МРЭО Ростовской области изменится в новогодние праздники

29 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI.
В МРЭО Ростовской области изменится график работы в период новогодних праздников. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Всех МРЭО Ростовской области будут закрыты 1,2 и 7 января 2025 года. 31 декабря жителей региона будут принимать с 08.00 по 18.00 мск.

3 января все регистрационно-экзаменационные подразделения работают с 08.00 до 18.00 мск. Закрыт будет только РЭП по адресу 50 лет Ростсельмаша, 15.

4 января для жителей региона будут открыты все РЭП (за исключением подразделения на улице 50 лет Ростсельмаша) с 08.00 до 17.00 мск. 5 января у всех подразделений — выходной. Открыто с 08.00 до 17.00 мск будет только РЭП по адресу 50 лет Ростсельмаша, 15. Такая же ситуация будет и 6 января, но рабочий день продлится до 18.00 мск.

Работать по привычному графику все МРЭО донского региона начнут с 8 января 2025 года.

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До этого ростовчанам рассказали о том, какая погода будет в канун Нового года в донской столице.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госавтоинспекция#Новогодние праздники#МРЭО#График работы
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