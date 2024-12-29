График работы МРЭО Ростовской области изменится в новогодние праздники

4 января для жителей региона будут открыты все РЭП (за исключением подразделения на улице 50 лет Ростсельмаша) с 08.00 до 17.00 мск. 5 января у всех подразделений — выходной. Открыто с 08.00 до 17.00 мск будет только РЭП по адресу 50 лет Ростсельмаша, 15. Такая же ситуация будет и 6 января, но рабочий день продлится до 18.00 мск.