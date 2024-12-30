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Posted 30 декабря, 12:35

Published 30 декабря, 12:35

Modified 30 декабря, 12:37

Updated 30 декабря, 12:37

Огромные очереди выстроились на ЖД-вокзалах перед Новым годом в Ростове-на-Дону

Огромные очереди выстроились на ж/д вокзалах перед Новым годом в Ростове-на-Дону

30 декабря 2024, 12:35
Фото: 1MI. Огромные очереди выстроились на ЖД-вокзалах перед Новым годом в Ростове-на-Дону
В новогодние каникулы очереди растут не только в супермаркетах Ростова-на-Дону, но и на железнодорожных вокзалах, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов №1».

В предновогодние дни значительно выросло число уезжающих на железнодорожных вокзалах Ростова-на-Дону. Вероятно, некоторые едут к родным и близким, другие на зимние курорты, а кто-то и в командировки. Однако на кадрах видно, что прежде чем попасть в вагон людям приходится отстаивать огромные очереди.

Ростовчане предположили, что очереди появляются не из-за большого числа пассажиров, а из-за того, что на вокзале работают не все арочные металлоискатели: «Там очереди из-за того, что на пропуск работает мало рамок».

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Видео: 1MI. Огромные очереди выстроились на ЖД-вокзалах перед Новым годом в Ростове-на-Дону

«В Магните так стоял сегодня», — сравнивает пользователь.

Ранее RostovGazeta выяснила главные причины возникновения гигантских очередей в магазинах Ростова-на-Дону.

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