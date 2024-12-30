Огромные очереди выстроились на ж/д вокзалах перед Новым годом в Ростове-на-Дону

В предновогодние дни значительно выросло число уезжающих на железнодорожных вокзалах Ростова-на-Дону. Вероятно, некоторые едут к родным и близким, другие на зимние курорты, а кто-то и в командировки. Однако на кадрах видно, что прежде чем попасть в вагон людям приходится отстаивать огромные очереди.