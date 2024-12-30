Огромные очереди выстроились на ж/д вокзалах перед Новым годом в Ростове-на-Дону

Posted 30 декабря, 12:35
Published 30 декабря, 12:35
Modified 30 декабря, 12:37
Updated 30 декабря, 12:37
В предновогодние дни значительно выросло число уезжающих на железнодорожных вокзалах Ростова-на-Дону. Вероятно, некоторые едут к родным и близким, другие на зимние курорты, а кто-то и в командировки. Однако на кадрах видно, что прежде чем попасть в вагон людям приходится отстаивать огромные очереди.
Ростовчане предположили, что очереди появляются не из-за большого числа пассажиров, а из-за того, что на вокзале работают не все арочные металлоискатели: «Там очереди из-за того, что на пропуск работает мало рамок».
«В Магните так стоял сегодня», — сравнивает пользователь.
Ранее RostovGazeta выяснила главные причины возникновения гигантских очередей в магазинах Ростова-на-Дону.