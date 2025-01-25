Глава Донецка Роман Кураев объяснил молчание сирен во время атаки БПЛА

Posted 25 января, 09:51
Published 25 января, 09:51
Modified 25 января, 09:53
Updated 25 января, 09:53
Кураев записал видеообращение, в котором рассказал, почему при работе ПВО не включается система оповещения. Дело в том, что сирены работают только в случае получения от ГО и ЧС Ростовской области точной информации о нанесении по городу ракетного удара.
«Только при этом будет включена система оповещения, которая будет задействована по всей территории города. И жители будут прекрасно знать, что в определенное количество времени будет угроза нанесения ракетного удара. В случае работы ПВО по БПЛА, который летит не в сторону Донецка, но сбивается на его территории, сирена не дается», — уточнил глава городской управы.
Кураев также отметил, что горожане, услышавшие в ночное время работу ПВО, ни в коем случае не должны выходить из дома и бежать в укрытия. Так как именно в этот момент есть вероятность падения обломков дронов.
Ранее после ночной атаки дронов 22 января саперы оцепили детский сад в Донецке.