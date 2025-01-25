rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 09:51

Published 25 января, 09:51

Modified 25 января, 09:53

Updated 25 января, 09:53

Глава Донецка Роман Кураев объяснил молчание сирен во время атаки БПЛА

Глава Донецка Роман Кураев объяснил молчание сирен во время атаки БПЛА

25 января 2025, 09:51
Фото: Изображение Midjourney. Глава Донецка Роман Кураев объяснил молчание сирен во время атаки БПЛА
Глава администрации Донецка Роман Кураев рассказал гражданам о принципах работы систем экстренного оповещения и нюансы их активации. Соответствующий пост был опубликован в его личном телеграм-канале.

Кураев записал видеообращение, в котором рассказал, почему при работе ПВО не включается система оповещения. Дело в том, что сирены работают только в случае получения от ГО и ЧС Ростовской области точной информации о нанесении по городу ракетного удара.

«Только при этом будет включена система оповещения, которая будет задействована по всей территории города. И жители будут прекрасно знать, что в определенное количество времени будет угроза нанесения ракетного удара. В случае работы ПВО по БПЛА, который летит не в сторону Донецка, но сбивается на его территории, сирена не дается», — уточнил глава городской управы.

Военные продолжают отражать атаку: Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Ростовской области
Узнать подробнее

Кураев также отметил, что горожане, услышавшие в ночное время работу ПВО, ни в коем случае не должны выходить из дома и бежать в укрытия. Так как именно в этот момент есть вероятность падения обломков дронов.

Ранее после ночной атаки дронов 22 января саперы оцепили детский сад в Донецке.

Читайте также:
Глава Таганрога Светлана Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищамиИтоги среды: министру «не зашел» ростовский автобус, а против Голубева ведутся игрыВ Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Донецк#Сирена#Система оповещения#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Атака#Дрон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика