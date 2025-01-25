Глава Донецка Роман Кураев объяснил молчание сирен во время атаки БПЛА

«Только при этом будет включена система оповещения, которая будет задействована по всей территории города. И жители будут прекрасно знать, что в определенное количество времени будет угроза нанесения ракетного удара. В случае работы ПВО по БПЛА, который летит не в сторону Донецка, но сбивается на его территории, сирена не дается», — уточнил глава городской управы.