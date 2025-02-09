Массовые отлючения электроэнергии начнутся в Ростове с 10 февраля

Posted 9 февраля, 09:26
Published 9 февраля, 09:26
Modified 9 февраля, 09:28
Updated 9 февраля, 09:28
В понедельник, 10 числа, обесточат дома № 39-81, 62-134 на улице Каратаева, № 7-47, 264, 266, 267, 268 на Просторной, № 1-15, 2-52, 41-59 на Самойловской, № 1-7, 2-12 на Зенитчиков, № 1-21, 2-20 на Коровкина, № 2-26, 46-60, 1-33, 71-83 на улице 12-го февраля, № 1-19, 2-20 на Белгородской, № 1-19, 2-18 на Белинского, № 3-19, 4-18 на Сызранской, № 51-69, 54-74 на Волгоградской, № 21-85, 26-80 на Возрождения, № 1-57, 2-60 на Правды, № 1-37, 2-20 на Турксибской, № 29-99, 28-78 на Муравьева, № 1-17, 2-22 на Курганной, № 1-53, 34-98 на Маркова. Там света не будет с 09.00 до 16.00 мск.
В это же время лампочки погаснут на улице Пестеля (дома № 55-107, 54-102), Бабаева (№ 3-21, 4-24), Псковской (№ 3-11, 2-20), Раевского (№ 1-29, 2-14), Полевой (№ 1-25, 2-12), Владикавказской (№ 25-47, 30-58), Красногвардейской (№ 33-55, 36-52), Волгоградской (№ 25-49, 28-52) и Гайдара (№ 11-15, 12, 27А), а также в переулке Трудовом (№ 1-11, 6-38), Проезжем (№ 9-19, 2-12), Конструкторском (№ 5-11, 2-12), во 2-м переулке (№ 55-69, 48-54), Булавина (№ 12, 12Б) и в Марсовом (№ 1-13, 2-14).
На час дольше, с 09.00 до 17.00 мск света не будет на улице 40-й линии, 32-64, 5-31; Школьной, 30-58, 31-41; Черевичкина, 52-62; Рябышева, 58-66, 79-93; Новороссийской, 18-36,14-44, Одесской, 3-25,2-28,6-14; Французской, 4-12,3А-13А, 7/38,8/40; Тульской, 4-48; Самарской, 13-45,8-36; Керченской, 9-37,10-42; Волгоградской, 7-43; Стравинского, 9-45,10-46; Севостопальской, 37-63, Казанской, 37-63.
На два часа лишатся электричества жители домов на улице Большой Садовой (№ 5-13 обесточат с 10.00 до 12.00 мск, а №9 — с 12.00 до 14.00 мск) и в переулке Доломановском (№ 10-12 — с 10.00 до 12.00 мск, а № 12А, 14-16 — с 12.00 до 14.00 мск). В Доломановском, 11Б энергоснабжение прекратят с 10.00 до 14.00 мск.
На следующий день, 11 февраля, с 09.00 до 16.00 мск проблемы с электричеством появятся на улице Белой, 1-21, Каратаева, 1-13, 2-18 и в 1-м Колхозном, 1-11, 2-10, 370 (А, Б и В). С 09.00 до 15.00 мск лампочки погаснут в доме №2 на улице Левобережной, а с 10.00 до 13.00 мск — на улице Максима Горького, 185, 140/56; Красноармейской, 91, 188-190; проспекте Чехова, 71, 79; Соколова, 62.
Аналогичная ситуация будет с 14.00 до 16.00 мск на Филимоновской (дома №229-233,186-196, 241/22) Лермонтовской, (№ 181-197, 118-134), Тельмана (№ 99-113, 98-100), в Университетском (№ 72-82, 123-135) и на Кировском (№ 75, 116, 126).
В период с 09.00 до 17.00 мск отключения пройдут на проспекте 40-летия Победы (№ 73/1,73/2, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 75И), улице Козлова (№ 62/148, 65В, 65Е, 65Д); Дранко (№ 108, 129/2) и в переулке Халтуринском (№ 208/137, 204, 206, 206Е, 206В/106).
Дольше всего без света просидят горожане, проживающие по адресам: улица Амбулаторная, 24/1, 153, 95-115; Гастелло, 1-21, 2-18; переулок Глиссерный, 1-53, 2-52; Гудермесский, 1-7, 2-24; улица Днепростроевская, 7-47, 14-62; переулок Ермака, 1-33, 2-44; Житомирский, 1-3; улица Интернациональная, 33-41, 42-48; Кочубея 2-50, 3, 13; переулок Народный, 1-3, 6-10; переулок ОГПУ, 1-13; улица Перекопская, 19-59, 22-78; переулок Пинский, 1-13, 2-16; улица Подгорная, 1-57, 2-20, 42-58; Портовая, 106-188; 101-207, 221; переулок Самошкина, 2-4; переулок Саперный спуск, 1-51, 2-54; Шефский спуск, 1-61, 2-58; Булановский, 1-31, 2-54; Деревянко, 1-27, 2-32, 40-46; Марийский, 2-36, 3-23; переулок Демьяна Бедного 1-29, 2-32. Там электричества не будет с 09.00 до 18.00 мск.
Ранее RostovGazeta сообщала об ограничениях движения транспорта в центре Ростова в феврале.