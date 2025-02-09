Массовые отлючения электроэнергии начнутся в Ростове с 10 февраля

В понедельник, 10 числа, обесточат дома № 39-81, 62-134 на улице Каратаева, № 7-47, 264, 266, 267, 268 на Просторной, № 1-15, 2-52, 41-59 на Самойловской, № 1-7, 2-12 на Зенитчиков, № 1-21, 2-20 на Коровкина, № 2-26, 46-60, 1-33, 71-83 на улице 12-го февраля, № 1-19, 2-20 на Белгородской, № 1-19, 2-18 на Белинского, № 3-19, 4-18 на Сызранской, № 51-69, 54-74 на Волгоградской, № 21-85, 26-80 на Возрождения, № 1-57, 2-60 на Правды, № 1-37, 2-20 на Турксибской, № 29-99, 28-78 на Муравьева, № 1-17, 2-22 на Курганной, № 1-53, 34-98 на Маркова. Там света не будет с 09.00 до 16.00 мск.