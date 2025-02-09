В Ростовской области некому работать дворниками и кассирами

Posted 9 февраля, 05:45
Published 9 февраля, 05:45
Modified 9 февраля, 06:35
Updated 9 февраля, 06:35
Согласно исследованию hh.ru, в январе 2025 года в Ростовской области было не менее 33 дефицитных профессий. В норме на открытую вакансию приходится от четырех до восьми резюме, однако на этих специальностях насчитывается меньше двух.
Как стало известно, в Ростовской области больше всего не хватает дворников. На это рабочее место приходится 0,6 резюме. Также наблюдается дефицит продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 0,9 резюме.
В регионе также мало специалистов по взысканию задолженностей (1,1 резюме), токарей (1,2 резюме) и поваров (1,3 резюме).
Добавим, что одной из причин нехватки специалистов является сложный подбор кадров. Найти людей с определенным набором навыков, опытом и готовностью подстраиваться под предлагаемую зарплату и условия, это сейчас задача со звездочкой.
Ранее в полиции Ростова-на-Дону назвали причину острого дефицита кадров.