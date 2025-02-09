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Posted 9 февраля, 05:45

Published 9 февраля, 05:45

Modified 9 февраля, 06:35

Updated 9 февраля, 06:35

Дворник

В Ростовской области некому работать дворниками и кассирами

9 февраля 2025, 05:45
Фото: Pxhere. Дворник
В январе 2025 года в Ростовской области сохраняется сильный дефицит кадров. Эксперты насчитали более 30 профессий, в которых не хватает работников.

Согласно исследованию hh.ru, в январе 2025 года в Ростовской области было не менее 33 дефицитных профессий. В норме на открытую вакансию приходится от четырех до восьми резюме, однако на этих специальностях насчитывается меньше двух.

Как стало известно, в Ростовской области больше всего не хватает дворников. На это рабочее место приходится 0,6 резюме. Также наблюдается дефицит продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 0,9 резюме.

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В регионе также мало специалистов по взысканию задолженностей (1,1 резюме), токарей (1,2 резюме) и поваров (1,3 резюме).

Добавим, что одной из причин нехватки специалистов является сложный подбор кадров. Найти людей с определенным набором навыков, опытом и готовностью подстраиваться под предлагаемую зарплату и условия, это сейчас задача со звездочкой.

Ранее в полиции Ростова-на-Дону назвали причину острого дефицита кадров.

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