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Posted 27 февраля, 15:34

Published 27 февраля, 15:34

Modified 27 февраля, 15:34

Updated 27 февраля, 15:34

На складе магазина

Работодатели бьют тревогу: дончане массово отказываются работать продавцами

27 февраля 2025, 15:34
Фото: Unsplash. На складе магазина

В Ростовской области катастрофически не хватает дворников и продавцов

Эксперты проанализировали рынок труда Ростовской области и назвали самые дефицитные профобласти в регионе. Оказалось, что работодателям не хватает сотрудников как минимум в 15 специализациях.

По сведениям hh.ru, в 2024 году в России было открыто более 1,2 миллиона вакансий, которые относятся к розничной торговле. Это на 14% больше по сравнению с периодом с января по декабрь 2023 года. При этом в 2024 году на Ростовскую область приходилось 37 тысяч вакансий, а в 2023 году — 32,3 тысячи вакансий. А за начало 2025 года в регионе появилось почти 3,6 тысячи предложений о работе в этой сфере.

Однако несмотря на огромное количество вакансий, соискатели несильно торопятся на них откликаться. Поэтому профобласть розничной торговли остается одной из самых дефицитных. Так, в Ростовской области на одно рабочее предложение приходится всего 1,2 резюме (по итогам января). Подобная ситуация складывается еще в 14 сферах деятельности.

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Больше всего в Ростовской области не хватает дворников. На одну вакансию приходится только 0,6 резюме, продавцов-консультантов — 0,9 резюме, токарей и фрезеровщиков — 1,2 резюме, а также поваров и пекарей — 1,3 резюме.

Ранее RostovGazeta писала, что зарплаты подростков в Ростове выросли до 57 тысяч рублей.

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