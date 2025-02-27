Работодатели бьют тревогу: дончане массово отказываются работать продавцами

По сведениям hh.ru, в 2024 году в России было открыто более 1,2 миллиона вакансий, которые относятся к розничной торговле. Это на 14% больше по сравнению с периодом с января по декабрь 2023 года. При этом в 2024 году на Ростовскую область приходилось 37 тысяч вакансий, а в 2023 году — 32,3 тысячи вакансий. А за начало 2025 года в регионе появилось почти 3,6 тысячи предложений о работе в этой сфере.