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Posted 27 февраля, 17:32

Published 27 февраля, 17:32

Modified 27 февраля, 17:34

Updated 27 февраля, 17:34

Ирина Полищук

Суд выпустил из СИЗО главу Зернограда Ирину Полищук

27 февраля 2025, 17:32
Фото: admzernograd.ru. Ирина Полищук
Главу Зернограда Ирину Полищук перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов региона.

Напомним, фигурантом уголовного дела Полищук стала осенью 2024 года. Чиновницу задержали, а затем суд арестовал ее. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, чиновница встретила Новый год в СИЗО.

Следователи выяснили, что Полищук приняла работы по ремонтным работам дорожного покрытия по значительно завышенной стоимости. Чиновница якобы подписала документ с ложными сведениями и приняла все работы подрядчика, из-за чего бюджету был причинен ущерб.

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Полищук арестовали по делу о превышении полномочий при реализации госконтракта по благоустройству дорог.

ТАСС пишет, что суд смягчил меру пресечения чиновнице на домашний арест. Он продлится до 5 марта.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СИЗО#Уголовное дело#Госконтракт#Домашний арест#Происшествия
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