Суд выпустил из СИЗО главу Зернограда Ирину Полищук

Posted 27 февраля, 17:32
Published 27 февраля, 17:32
Modified 27 февраля, 17:34
Updated 27 февраля, 17:34
Напомним, фигурантом уголовного дела Полищук стала осенью 2024 года. Чиновницу задержали, а затем суд арестовал ее. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, чиновница встретила Новый год в СИЗО.
Следователи выяснили, что Полищук приняла работы по ремонтным работам дорожного покрытия по значительно завышенной стоимости. Чиновница якобы подписала документ с ложными сведениями и приняла все работы подрядчика, из-за чего бюджету был причинен ущерб.
Полищук арестовали по делу о превышении полномочий при реализации госконтракта по благоустройству дорог.
ТАСС пишет, что суд смягчил меру пресечения чиновнице на домашний арест. Он продлится до 5 марта.