Циклон принесет в Ростов-на-Дону мороз до -12 градусов в марте

Posted 27 февраля, 08:10
Published 27 февраля, 08:10
Modified 27 февраля, 08:12
Updated 27 февраля, 08:12
По прогнозу Gismeteo, в субботу, 1 марта, будет ясная и солнечная погода без осадков. Днем температура воздуха составит около -4 градусов, а ночью — вновь опустится до -12 градусов Цельсия. Ветер восточный и умеренный 7 метров в секунду.
В воскресенье, 2 марта, погодные условия несильно изменятся. Температурные показатели по-прежнему будут варьироваться от -4 до -12 градусов. Но сам по себе день будет облачным с прояснениями. Восточный ветер сбавит скорость до 5 метров в секунду.
А вот в понедельник, 3 марта, в Ростове-на-Дону будет немного теплее. Днем ожидается до 0 градусов, а ночью — до -6 градусов. Погода будет облачной, но безветренной.
Добавим, что начиная с середины следующей недели, минусовая температура будет держаться только ночью.
Ранее жители Ростова-на-Дону завалили и.о главы администрации города Александра Скрябина жалобами на гололед.