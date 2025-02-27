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Posted 27 февраля, 08:10

Published 27 февраля, 08:10

Modified 27 февраля, 08:12

Updated 27 февраля, 08:12

Девушка в холодном городе

Циклон принесет в Ростов-на-Дону мороз до -12 градусов в марте

27 февраля 2025, 08:10
Фото: Unsplash. Девушка в холодном городе
Приближающаяся весна не порадует жителей Ростова-на-Дону резким потеплением. И даже, наоборот, температура воздуха на выходных упадет до -12 градусов, информируют синоптики.

По прогнозу Gismeteo, в субботу, 1 марта, будет ясная и солнечная погода без осадков. Днем температура воздуха составит около -4 градусов, а ночью — вновь опустится до -12 градусов Цельсия. Ветер восточный и умеренный 7 метров в секунду.

В воскресенье, 2 марта, погодные условия несильно изменятся. Температурные показатели по-прежнему будут варьироваться от -4 до -12 градусов. Но сам по себе день будет облачным с прояснениями. Восточный ветер сбавит скорость до 5 метров в секунду.

А вот в понедельник, 3 марта, в Ростове-на-Дону будет немного теплее. Днем ожидается до 0 градусов, а ночью — до -6 градусов. Погода будет облачной, но безветренной.

Добавим, что начиная с середины следующей недели, минусовая температура будет держаться только ночью.

Ранее жители Ростова-на-Дону завалили и.о главы администрации города Александра Скрябина жалобами на гололед.

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