Циклон принесет в Ростов-на-Дону мороз до -12 градусов в марте

В воскресенье, 2 марта, погодные условия несильно изменятся. Температурные показатели по-прежнему будут варьироваться от -4 до -12 градусов. Но сам по себе день будет облачным с прояснениями. Восточный ветер сбавит скорость до 5 метров в секунду.