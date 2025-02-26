«Привыкли ничего не делать»: жители Ростова завалили Скрябина жалобами на гололед

Posted 26 февраля, 15:46
Published 26 февраля, 15:46
Modified 27 февраля, 05:25
Updated 27 февраля, 05:25
Напомним, что ночью 26 февраля на улицы Ростова-на-Дону должно было выйти 138 единиц спецтехники и 110 дворников для уборки тротуаров и проезжих частей от снега. Однако по мнению ростовчан, в городе ничего не поменялось.
Люди негодуют из-за равнодушного отношения коммунальщиков и дворников к качеству их работы: «Невозможно заставить работать людей, которые годами привыкли ничего не делать и знать, что им за бездействие ничего не будет», — пишут в комментариях.
Другие горожане рассказывают о полученных травмах на скользких улицах: «Спасибо коммунальщикам за „почищенный“ тротуар на Богятяновском спуске и мою „поездку“ практически под колеса авто».
Третьи же решили жаловаться напрямую и. о. главы администрации Ростова Александру Скрябину: «По адресу улица Сержантова, 9/27 25.02.2025 дворник даже не вышел на работу для расчистки снега после снегопада. По двору невозможно пройти особенно с коляской».
«Наледи на дороге во дворе. Непочищенный спуск для колясок. Это называется выполнены работы?» — спрашивает подписчик.
«На дворе уже 26 число… Снег выпал 23 февраля… В Железнодорожном районе по улице Батуринской… не чистят тротуары от снега и наледи», — пишет пользователь.
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