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Posted 26 февраля, 15:46

Published 26 февраля, 15:46

Modified 27 февраля, 05:25

Updated 27 февраля, 05:25

Гололедица

«Привыкли ничего не делать»: жители Ростова завалили Скрябина жалобами на гололед

26 февраля 2025, 15:46
Фото: 1MI. Гололедица

Жители Ростова-на-Дону завалили Скрябина жалобами на гололед

За прошедшие сутки в Ростове-на-Дону не наладилась ситуация со снегоуборочными работами. Горожане рассказали, что опасаются за свое здоровье из-за гололеда и замершего снега. Своим мнением люди поделились в местных телеграм-каналах.

Напомним, что ночью 26 февраля на улицы Ростова-на-Дону должно было выйти 138 единиц спецтехники и 110 дворников для уборки тротуаров и проезжих частей от снега. Однако по мнению ростовчан, в городе ничего не поменялось.

Люди негодуют из-за равнодушного отношения коммунальщиков и дворников к качеству их работы: «Невозможно заставить работать людей, которые годами привыкли ничего не делать и знать, что им за бездействие ничего не будет», — пишут в комментариях.

Другие горожане рассказывают о полученных травмах на скользких улицах: «Спасибо коммунальщикам за „почищенный“ тротуар на Богятяновском спуске и мою „поездку“ практически под колеса авто».

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Видео: Т.me/etorostov. Гололедица в Ростове

Третьи же решили жаловаться напрямую и. о. главы администрации Ростова Александру Скрябину: «По адресу улица Сержантова, 9/27 25.02.2025 дворник даже не вышел на работу для расчистки снега после снегопада. По двору невозможно пройти особенно с коляской».

«Наледи на дороге во дворе. Непочищенный спуск для колясок. Это называется выполнены работы?» — спрашивает подписчик.

«На дворе уже 26 число… Снег выпал 23 февраля… В Железнодорожном районе по улице Батуринской… не чистят тротуары от снега и наледи», — пишет пользователь.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области потеплеет до +7 в начале марта.

А вы заметили, что на улицах Ростова-на-Дону стало меньше снега и гололеда?
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