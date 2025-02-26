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Posted 26 февраля, 13:07

Published 26 февраля, 13:07

Modified 26 февраля, 13:09

Updated 26 февраля, 13:09

Зима в Ростове

На 11 градусов ниже нормы опустится температура воздуха в Ростовской области

26 февраля 2025, 13:07
Фото: rostovgazeta.ru. Зима в Ростове
В конце февраля и в начале марта температура воздуха на территории Ростовской области будет ниже нормы на 7 — 11 градусов, рассказал изданию ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу Вильфанда, морозы будут держаться в Ростовской области как минимум до 2 марта. В этот период температурные показатели будут ниже нормальных на 7-11 градусов. Так, в регионе воздух может охладится до -19…-22 градусов Цельсия.

Похожие погодные условия ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии и Адыгее. А в Краснодарском крае отклонение от нормы может достигнуть 14 градусов.

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Ранее RostovGazeta выяснила, что долгожданное тепло ворвется в Ростов-на-Дону после затяжных морозов ближе к 8 Марта. Подробный прогноз на праздничный день читайте в нашем материале.

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