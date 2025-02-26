На 11 градусов ниже нормы опустится температура воздуха в Ростовской области

Posted 26 февраля, 13:07
Published 26 февраля, 13:07
Modified 26 февраля, 13:09
Updated 26 февраля, 13:09
По прогнозу Вильфанда, морозы будут держаться в Ростовской области как минимум до 2 марта. В этот период температурные показатели будут ниже нормальных на 7-11 градусов. Так, в регионе воздух может охладится до -19…-22 градусов Цельсия.
Похожие погодные условия ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии и Адыгее. А в Краснодарском крае отклонение от нормы может достигнуть 14 градусов.
Ранее RostovGazeta выяснила, что долгожданное тепло ворвется в Ростов-на-Дону после затяжных морозов ближе к 8 Марта. Подробный прогноз на праздничный день читайте в нашем материале.