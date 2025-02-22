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Posted 22 февраля, 09:55

Published 22 февраля, 09:55

Modified 22 февраля, 09:57

Updated 22 февраля, 09:57

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов

22 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов

Снегопады и холода до -11 градусов ожидаются в Ростове на следующей неделе

Наступающая неделя по-прежнему будет морозной. В Ростове-на-Дону пройдет мокрый снег, а воздух охладится до -11 градусов Цельсия, сообщают синоптики.

Согласно данным Gismeteo, в понедельник, 24 февраля, будет облачная погода. Днем температура воздуха составит всего -4 градуса, а ночью — и вовсе упадет до -8 градусов Цельсия. Около полудня начнется умеренный снег, который будет идти вплоть до полуночи.

Вторник, 25 февраля, пройдет практически без осадков, за исключением периода с 03.00 до 06.00 мск. В это время есть вероятность небольшого снегопада. Днем похолодает до -6 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -10 градусов Цельсия.

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В среду, 26 февраля, столбики термометров будут показывать от -11 до -5 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Ранее агрономы начали опасаться гибели урожая из-за ранней весны в Ростовской области.

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