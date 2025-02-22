Стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов

Вторник, 25 февраля, пройдет практически без осадков, за исключением периода с 03.00 до 06.00 мск. В это время есть вероятность небольшого снегопада. Днем похолодает до -6 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -10 градусов Цельсия.