Стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусов

Posted 22 февраля, 09:55
Published 22 февраля, 09:55
Modified 22 февраля, 09:57
Updated 22 февраля, 09:57
Согласно данным Gismeteo, в понедельник, 24 февраля, будет облачная погода. Днем температура воздуха составит всего -4 градуса, а ночью — и вовсе упадет до -8 градусов Цельсия. Около полудня начнется умеренный снег, который будет идти вплоть до полуночи.
Вторник, 25 февраля, пройдет практически без осадков, за исключением периода с 03.00 до 06.00 мск. В это время есть вероятность небольшого снегопада. Днем похолодает до -6 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -10 градусов Цельсия.
В среду, 26 февраля, столбики термометров будут показывать от -11 до -5 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Ранее агрономы начали опасаться гибели урожая из-за ранней весны в Ростовской области.