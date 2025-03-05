Медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на весну

Posted 5 марта, 09:11
Published 5 марта, 09:11
Modified 5 марта, 09:13
Updated 5 марта, 09:13
Для мишки выход на свет после длительного периода сна — это как начало новой жизни, второе рождение. Первые 10-15 дней он не слишком активен.
Видео с бурым медведем сотрудники зоопарка опубликовали 5 марта. Андрюша первым делом вышел погреться на весеннем солнце. Шатающийся спросонья мишка обошел свои владения и размял лапы. После сна косолапый почистил зубы: нашел в вольере палочку и начал ее жевать.
По старым традициям, пробуждение медведя говорит о приближении весны. Это значит, что морозы остались позади, дальше на улице будет только теплее.
Ранее погоду предсказывали сурки из зоопарка.