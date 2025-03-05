rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 09:11

Published 5 марта, 09:11

Modified 5 марта, 09:13

Updated 5 марта, 09:13

Медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на весну

Медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на весну

5 марта 2025, 09:11
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк. Медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на весну
Медведь из Ростовского-на-Дону зоопарка предсказал своим пробуждением, какой будет весна в 2025 году. Андрюша вышел из спячки в начале марта.

Для мишки выход на свет после длительного периода сна — это как начало новой жизни, второе рождение. Первые 10-15 дней он не слишком активен.

Видео с бурым медведем сотрудники зоопарка опубликовали 5 марта. Андрюша первым делом вышел погреться на весеннем солнце. Шатающийся спросонья мишка обошел свои владения и размял лапы. После сна косолапый почистил зубы: нашел в вольере палочку и начал ее жевать.

Не только морозы -20: Гидрометцентр рассказал, каким будет март в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк. Медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на весну

По старым традициям, пробуждение медведя говорит о приближении весны. Это значит, что морозы остались позади, дальше на улице будет только теплее.

Ранее погоду предсказывали сурки из зоопарка.

Читайте также:
Не вышли из спячки: сурки предсказали длинную зиму в Ростовской областиПосле морозов в Ростовскую область ворвется тепло до +14 градусовСильный ветер и ливень обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделе
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Погода#Медведь#Весна#Традиции#Ростовский зоопарк#Спячка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика