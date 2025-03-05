rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 07:53

Published 5 марта, 07:53

Modified 5 марта, 07:55

Updated 5 марта, 07:55

Упавшее дерево

Синоптики рассказали, когда в Ростове стихнет мощный ветер

5 марта 2025, 07:53
Фото: 71.mchs.gov.ru. Упавшее дерево
Сегодня, 5 марта, в Ростове поднялся сильный ветер. Синоптики рассказали, когда он стихнет. Данные об этом появились на сайте «Гисметео».

Сегодня утром в Ростове поднялся сильный ветер до 15 метров в секунду. Его первыми «жертвами» стали автобусные остановки, которые снесло мощными порывами.

По данным синоптиков, сильный ветер будет бушевать до обеда, 12.00 мск. После этого порывы постепенно начнут стихать.

Так, уже вечером, в 18.00 мск, ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду. После 21.00 он достигнет умеренных отметок — 7 метров в секунду.

В четверг, 6 марта, синоптики обещают сильный ветер, максимальные значения которого дойдут до 13 метров в секунду. Однако к ночи он снова стихнет до умеренного.

Мощный ветер сносит остановки в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Максимальная скорость ветра в пятницу, 7 марта, составит 10 метров в секунду. После этого, вплоть до середины месяца, сильных порывов в Ростове не предвидится. До 14 марта ветер будет дуть с умеренной скоростью — от пяти до восьми метров в секунду.

Читайте также:
Синоптики прогнозируют снегопад и мороз до -11 градусов в Ростовской областиАномальное потепление до +7 градусов придет в Ростов на следующей неделеСтало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростове-на-Дону
#Милана Белкина#Ростовская область#Ветер#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Синоптики#Штормовой ветер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика