Синоптики рассказали, когда в Ростове стихнет мощный ветер

Posted 5 марта, 07:53
Published 5 марта, 07:53
Modified 5 марта, 07:55
Updated 5 марта, 07:55
Сегодня утром в Ростове поднялся сильный ветер до 15 метров в секунду. Его первыми «жертвами» стали автобусные остановки, которые снесло мощными порывами.
По данным синоптиков, сильный ветер будет бушевать до обеда, 12.00 мск. После этого порывы постепенно начнут стихать.
Так, уже вечером, в 18.00 мск, ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду. После 21.00 он достигнет умеренных отметок — 7 метров в секунду.
В четверг, 6 марта, синоптики обещают сильный ветер, максимальные значения которого дойдут до 13 метров в секунду. Однако к ночи он снова стихнет до умеренного.
Максимальная скорость ветра в пятницу, 7 марта, составит 10 метров в секунду. После этого, вплоть до середины месяца, сильных порывов в Ростове не предвидится. До 14 марта ветер будет дуть с умеренной скоростью — от пяти до восьми метров в секунду.