Синоптики рассказали, когда в Ростове стихнет мощный ветер

Максимальная скорость ветра в пятницу, 7 марта, составит 10 метров в секунду. После этого, вплоть до середины месяца, сильных порывов в Ростове не предвидится. До 14 марта ветер будет дуть с умеренной скоростью — от пяти до восьми метров в секунду.