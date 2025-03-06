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Posted 6 марта, 17:02

Published 6 марта, 17:02

Modified 7 марта, 04:14

Updated 7 марта, 04:14

Потепление до +17 градусов ворвется в Ростовскую область 8 марта

Потепление до +17 градусов ворвется в Ростовскую область 8 марта

6 марта 2025, 17:02
Фото: 1MI.
В Ростове 8 марта ожидается потепление до +15 градусов, а в регионе воздух прогреется аж до +17 градусов. Об этом рассказали синоптики.

В праздничный день, 8 марта, в Ростове осадков не ожидается. Ветер будет дуть в северном и западном направлениях с максимальной скоростью до 10 метров в секунду. Температура в этот день в ночные часы опустится до -1, а днем воздух потеплеет до +15 градусов.

В регионе в эти сутки на дороги покроются льдом, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура при этом будет колебаться от -3 до +17 градусов.

В воскресенье, 9 марта, ветер стихнет до 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +13 градусов. Регион в выходной день накроет туман. Воздух при этом слегка похолодает до -5…+14 градусов.

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Ранее RostovGazeta рассказала о том, как медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на весну.

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