Потепление до +17 градусов ворвется в Ростовскую область 8 марта

В праздничный день, 8 марта, в Ростове осадков не ожидается. Ветер будет дуть в северном и западном направлениях с максимальной скоростью до 10 метров в секунду. Температура в этот день в ночные часы опустится до -1, а днем воздух потеплеет до +15 градусов.