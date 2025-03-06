Потепление до +17 градусов ворвется в Ростовскую область 8 марта

Posted 6 марта, 17:02
Published 6 марта, 17:02
Modified 7 марта, 04:14
Updated 7 марта, 04:14
В праздничный день, 8 марта, в Ростове осадков не ожидается. Ветер будет дуть в северном и западном направлениях с максимальной скоростью до 10 метров в секунду. Температура в этот день в ночные часы опустится до -1, а днем воздух потеплеет до +15 градусов.
В регионе в эти сутки на дороги покроются льдом, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Температура при этом будет колебаться от -3 до +17 градусов.
В воскресенье, 9 марта, ветер стихнет до 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +13 градусов. Регион в выходной день накроет туман. Воздух при этом слегка похолодает до -5…+14 градусов.
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