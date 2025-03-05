Стала известна погода на 8 Марта в Ростове-на-Дону

Posted 5 марта, 17:47
Published 5 марта, 17:47
Modified 5 марта, 17:49
Updated 5 марта, 17:49
По данным Gismeteo, суббота, 8 марта, пройдет без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +11…+13 градусов, а ночью — воздух охладится до 0…+3 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный до шести метров в секунду.
На следующий день, 9 марта, в Ростове-на-Дону будет по-прежнему хорошая погода. Днем столбики термометров покажут до +10 градусов, а ночью — до 0 градусов Цельсия. Однако восточный ветер усилится до 9 метров в секунду.
До этого RostovGazeta рассказала, что медведь Андрюша из Ростовского зоопарка предсказал погоду на весну. Что нагадал косолапый, читайте в нашем материале.
Ранее стало известно, когда в донской столице стихнет мощный ветер.