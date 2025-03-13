Резкое падение температуры до -2 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

Posted 13 марта, 08:12
Published 13 марта, 08:12
Modified 13 марта, 08:14
Updated 13 марта, 08:14
Согласно данным Gismeteo, холода вернутся в Ростов-на-Дону во вторник, 18 марта. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опустится до -1 градуса Цельсия. Ветер северный до 11 метров в секунду. Все утро будет идти небольшой дождь.
В среду и четверг, 19 и 20 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +7…+8 градусов, а ночью — охладится до -1…-2 градусов Цельсия. Ветер восточный до 10 метров в секунду.
В пятницу, 21 марта, погода улучшится. В течение суток температурный диапазон составит 0…+8 градусов. Скорость порывов ветра достигнет 12 метров в секунду.
До этого RostovGazeta рассказала, что новый температурный рекорд в +21 градус был зафиксирован в Ростове-на-Дону.