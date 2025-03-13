Резкое падение температуры до -2 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

Согласно данным Gismeteo, холода вернутся в Ростов-на-Дону во вторник, 18 марта. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опустится до -1 градуса Цельсия. Ветер северный до 11 метров в секунду. Все утро будет идти небольшой дождь.