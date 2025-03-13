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Posted 13 марта, 08:12

Published 13 марта, 08:12

Modified 13 марта, 08:14

Updated 13 марта, 08:14

Иней на траве

Резкое падение температуры до -2 градусов ожидается в Ростове-на-Дону

13 марта 2025, 08:12
Фото: Unsplash. Иней на траве
На следующей неделе синоптики прогнозируют усиление ветра до 12 метров в секунду и похолодание до -2 градусов Цельсия.

Согласно данным Gismeteo, холода вернутся в Ростов-на-Дону во вторник, 18 марта. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опустится до -1 градуса Цельсия. Ветер северный до 11 метров в секунду. Все утро будет идти небольшой дождь.

В среду и четверг, 19 и 20 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +7…+8 градусов, а ночью — охладится до -1…-2 градусов Цельсия. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

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В пятницу, 21 марта, погода улучшится. В течение суток температурный диапазон составит 0…+8 градусов. Скорость порывов ветра достигнет 12 метров в секунду.

До этого RostovGazeta рассказала, что новый температурный рекорд в +21 градус был зафиксирован в Ростове-на-Дону.

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