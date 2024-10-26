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Октябрь
Будет видно даже днём: ярчайшую комету смогут увидеть жители Ростовской области
26 октября, 17:41
Сентябрь
У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»
Осенью 2024 года в орбиту Земли влетит астероид. Небесное тело будет вращаться вокруг планеты, как маленькая Луна, сообщает «Новая Хакасия».
17 сентября, 08:25
Встречу Луны и Сатурна смогут наблюдать в небе жители Ростовской области
14 сентября, 18:11
Лунное затмение и противостояние Сатурна могут увидеть жители Ростова в сентябре
3 сентября, 19:15
Март
Редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года
21 марта, 18:14
Январь
Жители Ростовской области смогут увидеть кометы и звездопады в 2024 году
17 января, 05:39

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