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Аварийная ситуация

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2024
«Я аж подскочил!»: 18 декабря сирена завыла на Северном в Ростове
В Ростове на Северном раздался сигнал тревоги. Сирену включили 18 декабря. Работу системы оповещения о ЧС горожане сняли на камеру.
18 декабря, 10:18
Коммунальный фонтан топит улицу Малиновского в Ростове-на-Дону
23 мая, 05:46
Режим ЧС ввели в части Азова
В части Азова ввели режим ЧС из-за аварийной ситуации с теплоходом, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
11 апреля, 09:28
2023
Водители составили список ям на М-4 «Дон». Где самые опасные?
27 декабря 2023, 12:22
Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской области
В Зерноградском городском поселении неизвестные совершили диверсию на водоводе, сообщила в Telegram глава администрации Ирина Полищук.
16 августа 2023, 13:53
Самолет ростовской авиакомпании частично развалился в небе
На рейсе «Авиакомпания Азимут» у самолета произошла аварийная ситуация во время полета, сообщает Telegram-канал «Aviaincident».
21 июля 2023, 14:25
Подвал обрушился в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону вечером 1 июня
В Ростове-на-Дону произошло обрушение перекрытий подвала в многоквартирном доме в переулке Братский, сообщает администрация Ленинского района в соцсетях.
2 июня 2023, 05:34
Авария парализовала трамвайное движение в Ростове-на-Дону днем 30 мая
В Ростове-на-Дону днем во вторник, 30 мая, перестали работать часть трамваев из-за аварийной ситуации, сообщает в соцсетях «Ростовский городской транспорт».
30 мая 2023, 11:11

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