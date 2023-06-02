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Подвал обрушился в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону вечером 1 июня

2 июня 2023, 05:34
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошло обрушение перекрытий подвала в многоквартирном доме в переулке Братский, сообщает администрация Ленинского района в соцсетях.

Из-за грунтовых вод во дворе дома образовался провал, глубина которого составляет три метра. Он уходит в подвальное помещение под домом.

«Были проведены мероприятия, направленные на предотвращение возникновения угрозы гибели и причинения вреда здоровью людей. Зону в районе провала огородили», — уточнили в администрации.

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Кроме того, провели осмотр жилищного фонда для выявления возможных участков разрушения фрагментов здания.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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