Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:40
Из-за грунтовых вод во дворе дома образовался провал, глубина которого составляет три метра. Он уходит в подвальное помещение под домом.
«Были проведены мероприятия, направленные на предотвращение возникновения угрозы гибели и причинения вреда здоровью людей. Зону в районе провала огородили», — уточнили в администрации.
Кроме того, провели осмотр жилищного фонда для выявления возможных участков разрушения фрагментов здания.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.