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Автобусный маршрут

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2024
В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобуса №67 на Левенцовку
20 сентября, 14:12
Новый автобусный маршрут появился из Ростова-на-Дону
6 августа, 17:36
В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»
23 июля, 10:51
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и №42
В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов №35 и 42 в результате голосования жителей, они опубликованы на сайте «Активный ростовчанин».
17 июня, 18:56
Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск
Дополнительные автобусные маршруты соединят Ростов и Луганск в 2024 году, сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.
26 мая, 07:12
Два дня в пути: ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе
Из Ростова запустили прямой автобусный маршрут до Стамбула, об этом сообщили донские СМИ.
22 января, 10:09
2023
Из Ростова запустили новый автобусный маршрут до Воронежа
Новый автобусный рейс запускается из Ростова в Воронеж, сообщают администрации автовокзалов Ростовской области.
13 августа 2023, 06:38

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