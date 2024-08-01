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Автомобильное движение

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2024
В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана
В Ростове-на-Дону до конца года ограничили движение в центре города. Меры принят в связи с восстановительными работами здания. Сведения опубликованы на сайте горадминистрации.
1 августа, 06:39
В Ростове ограничат движение на Левенцовке из-за строительства трамвайных путей
24 мая, 16:40
На Западном подъезде к Ростову изменят схему движения
В Ростове с 13 мая будет прекращено движение транспорта по дороге от улицы Портовой до улицы Всесоюзной, 20, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.
2 мая, 09:51
2023
Появились кадры поврежденного Крымского моста после теракта
В Интернете разместили видео, на котором показан Крымский мост, где был совершен теракт в ночь на понедельник, 17 июля, ролик разместил СКР.
17 июля 2023, 09:34
Пробки появились в районе границы ДНР и Ростовской области после теракта на мосту
В Ростовской области в понедельник, 17 июля, затруднено движение в районе границы с ДНР, следует из данных онлайн-карт.
17 июля 2023, 08:50
Стало известно, как Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля
Два украинских беспилотника атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля, сообщает НАК.
17 июля 2023, 08:35
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
После повреждения Крымского моста возбудили уголовное дело по статье о теракте, сообщили в СК РФ.
17 июля 2023, 07:21

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