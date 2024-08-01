Автомобильное движение

В Ростове-на-Дону ограничили движение автомобилей и пешеходов на улице Тельмана

В Ростове-на-Дону до конца года ограничили движение в центре города. Меры принят в связи с восстановительными работами здания. Сведения опубликованы на сайте горадминистрации.