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Дружинники

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Март
У школ в Ростовской области выставят казачьи патрули
Возле образовательных учреждений Ростовской области будут организованы патрули казаков и дружинников, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.
24 марта, 06:43
В Ростовской области отменяют концерты и занятия из-за теракта в «Крокусе»
23 марта, 19:22
В Ростовской области массово проверят бесхозные машины после теракта в «Крокусе»
23 марта, 11:24
Безопасность школ и вузов Ростовской области обеспечат казаки и дружинники
23 марта, 10:25
Декабрь 2023
Дружинники и казаки будут патрулировать улицы Ростова в новогоднюю ночь
31 декабря 2023, 13:45
На Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год
7 декабря 2023, 15:01
Июль 2023
Голубев рассказал, как стратегические объекты на Дону защищают от беспилотников
28 июля 2023, 20:02

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