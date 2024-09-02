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ФСИН

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Сентябрь
Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область
Ростовчанка, отбывавшая пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, перевелась в азовскую женскую тюрьму на родине, сообщает «Газета.Ru».
2 сентября, 06:38
Август
В ОКН сообщили, кто стоит за захватами СИЗО-1 в Ростове и ИК-19 под Волгоградом
23 августа, 16:01
Заключённые взяли в заложники и убили сотрудников ФСИН в Волгоградской области
23 августа, 11:13
Июль
ФСИН получит жалобу на установку виниров члену банды Цапок в ростовском СИЗО
29 июля, 17:41
После захвата заложников в Ростове-на-Дону начальника оперотдела уволили из ФСИН
10 июля, 12:28
Июнь
Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
16 июня, 15:25
Март
Экс-сотрудников ФСИН осудили за аферу с оборонным заказом на Дону
20 марта, 13:01

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