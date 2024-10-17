Куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит

В ноябре ростовчан ждут длинные выходные: 4 числа (День единства) будет нерабочим днем. RostovGazeta подготовила топ лучших мест для отдыха за пределами Ростовской области.