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Куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит
В ноябре ростовчан ждут длинные выходные: 4 числа (День единства) будет нерабочим днем. RostovGazeta подготовила топ лучших мест для отдыха за пределами Ростовской области.
17 октября, 10:48
Альпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких
28 июля, 08:51
В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку
Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасли туристку из Ростовской области, которая упала на тропе в ущелье Юсенги, об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС Республики.
28 марта, 16:04
2023
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
23 ноября 2023, 07:35
В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз
16 октября 2023, 13:02
На Кубани нашли пропавших в горах отца и сына из Ростовской области
Двух жителей Ростовской области, которые потерялись в горах в Краснодарском крае, удалось найти, сообщили в региональном УМЧС.
16 августа 2023, 11:34

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