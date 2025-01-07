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Христианство

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Декабрь 2023
Молились, как никогда: митрополит Меркурий рассказал, что спасло Ростов 24 июня
31 декабря 2023, 12:32
В Ростовской области за 2023 год появилось около 20 новых священников
В Ростовской области за 2023 год в сан посвятили 20 кандидитов в священники и дьяконы, об этом рассказал митрополит Меркурий во время интервью каналу «Дон24».
31 декабря 2023, 10:39
Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником
31 декабря 2023, 09:34
Январь 2023
В Крещенскую ночь 19 января в купели окунулись в Ростовской области 41 тыс жителей
Больше 41 тысячи жителей Ростовской области приняли участие в обрядовых купаниях на Крещение, говорится в сообщении регионального правительства.
20 января 2023, 15:22

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