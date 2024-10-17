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Кабардино-Балкария

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Куда уехать из Ростова на длинные выходные в ноябре и сколько это стоит
В ноябре ростовчан ждут длинные выходные: 4 числа (День единства) будет нерабочим днем. RostovGazeta подготовила топ лучших мест для отдыха за пределами Ростовской области.
17 октября, 10:48
В горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку
Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии спасли туристку из Ростовской области, которая упала на тропе в ущелье Юсенги, об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС Республики.
28 марта, 16:04
2023
На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет
11 декабря 2023, 06:38
Жители Ростовской области реже других отказываются от алкоголя и курения
4 декабря 2023, 07:44
Менее половины семей в Ростовской области имеют возможность снять квартиру
7 ноября 2023, 05:54
В Госдуме назвали причины сбоя работы Telegram в Ростовской области
30 октября 2023, 15:13
Ростовская область не попала в топ-20 регионов с нормальным рынком труда
28 августа 2023, 12:35

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