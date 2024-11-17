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Колледж

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2024
Пожар вспыхнул в Торгово-экономическом колледже в Ростове-на-Дону
17 ноября, 09:11
Дерево рухнуло на колледж в центре Ростова-на-Дону
Ветер повалил дерево на крышу колледжа экономики, управления и права, который находится на улице Варфоломеева, 215 (пересечение с проспектом Буденновским). Кадры очевидцы разместили в соцсетях 2 ноября.
2 ноября, 09:58
Преподаватель из Новочеркасска придумала, как заработать денег, но суд это не оценил
Суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа в Новочеркасске, пойманной на взятках, сообщили в управлении СК по Ростовской области.
31 октября, 13:50
Омбудсмен рассказал, как будут сокращать образование в школах Ростова
7 октября, 15:54
Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок
Потолок обвалился в Азовском гуманитарно-технологическом колледже, сообщают очевидцы в telegram-канале «Азов События».
11 сентября, 18:29
2023
Жителя в Ростовской области обвинили в доведении детей до ожирения
Поведение жителя Зверево привело к тому, что его дети стали очень толстыми, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
18 августа 2023, 06:43
2022
«Из-за парня»: за что студентка худучилища в Ростове раскроила подруге топором череп
14 октября 2022, 15:00

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