Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 9 января 1977, г. Иркутск
Образование: Иркутский государственный университет по специальности психолог, преподаватель психологии по специальности «Психология»
Партия: "Единая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва
Психолог-консультант Центра практической психологии в экономике и бизнесе Байкальского государственного университета экономики и права, г. Иркутск
Заместитель Председателя совета автономной некоммерческой организации «Институт гуманитарных технологий», г. Москва
Советник главы Ленинского муниципального района Московской области, г. Видное
Советник Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
Депутат Законодательного Собрания VI созыва
Сквер имени Анатолия Собино станет парком после благоустройства, которое планируют завершить до 1 декабря 2018 года, сообщила журналистам советник губернатора Ростовской области Светлана Александровна Мананкина.
В Ростовской области нет комфортной городской среды, заявила на совещании с главами районов и депутатами советник донского губернатора Мананкина Светлана Александровна.
На благоустройство дворов и общественных объектов в 2018 году потратят минимум 1,2 миллиарда рублей, сообщила на пресс-конференции советник губернатора области Светлана Мананкина.
Сквер имени Анатолия Собино станет парком после благоустройства, которое планируют завершить до 1 декабря 2018 года, сообщила журналистам советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина
На благоустройство дворов и общественных объектов в 2018 году потратят минимум 1,2 миллиарда рублей, сообщила на пресс-конференции во вторник советник губернатора области Светлана Мананкина.
В Ростовской области нет комфортной городской среды, заявила на совещании с главами районов и депутатами советник донского губернатора Светлана Мананкина.