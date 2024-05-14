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Мананкина Светлана Александровна

Мананкина Светлана Александровна

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 9 января 1977, г. Иркутск

Образование: Иркутский государственный университет по специальности психолог, преподаватель психологии по специальности «Психология»

Партия: "Единая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва

Биография

2004 - 2007

Психолог-консультант Центра практической психологии в экономике и бизнесе Байкальского государственного университета экономики и права, г. Иркутск

2007 - 2008

Заместитель Председателя совета автономной некоммерческой организации «Институт гуманитарных технологий», г. Москва

2009 - 2010

Советник главы Ленинского муниципального района Московской области, г. Видное

2010 - 2018

Советник Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области

2018 - По настоящее время

Депутат Законодательного Собрания VI созыва

Медиапортрет

Медиапортрет

Сквер имени Анатолия Собино станет парком после благоустройства, которое планируют завершить до 1 декабря 2018 года, сообщила журналистам советник губернатора Ростовской области Светлана Александровна Мананкина.

В Ростовской области нет комфортной городской среды, заявила на совещании с главами районов и депутатами советник донского губернатора Мананкина Светлана Александровна.

На благоустройство дворов и общественных объектов в 2018 году потратят минимум 1,2 миллиарда рублей, сообщила на пресс-конференции советник губернатора области Светлана Мананкина.

Материалы СМИ

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Сквер имени Анатолия Собино станет парком после благоустройства, которое планируют завершить до 1 декабря 2018 года, сообщила журналистам советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина

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На благоустройство дворов и общественных объектов в 2018 году потратят минимум 1,2 миллиарда рублей, сообщила на пресс-конференции во вторник советник губернатора области Светлана Мананкина.

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В Ростовской области нет комфортной городской среды, заявила на совещании с главами районов и депутатами советник донского губернатора Светлана Мананкина.

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