Медработники в селах Ростовской области получат выплаты до 50 тыс рублей

Уточняется, что вырастет ежемесячная выплата для медработников первичного звена. Ее ввели в прошлом году. С апреля те врачи, кто работает в поселках с численностью населения меньше 50 тысяч человек, будут получать 50 тысяч рублей. Их коллеги среднего звена получат увеличенные выплаты в 30 тысяч рублей.