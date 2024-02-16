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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Медработники в селах Ростовской области получат выплаты до 50 тыс рублей

Медработники в селах Ростовской области получат выплаты до 50 тыс рублей

16 февраля 2024, 14:07
Фото: donland.ru
Медработники в селах Ростовской области получат выплаты до 50 тыс рублей
По поручению президента медики в малых городах и селах Ростовской области и других регионов станут получать новую выплату, подробностями поделилась зампредседателя Заксобрания Светлана Мананкина.

Уточняется, что вырастет ежемесячная выплата для медработников первичного звена. Ее ввели в прошлом году. С апреля те врачи, кто работает в поселках с численностью населения меньше 50 тысяч человек, будут получать 50 тысяч рублей. Их коллеги среднего звена получат увеличенные выплаты в 30 тысяч рублей.

Те врачи, которые работают в городах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, могут рассчитывать на увеличенную выплату в размере 29 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в таких же населенных пунктах получит выплаты в 13 тысяч рублей.

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Начислить повышенные выплаты должны в марте, однако придут они только в апреле из-за подготовки нормативной базы.

Напомним, дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%.

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