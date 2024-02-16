Медработники в селах Ростовской области получат выплаты до 50 тыс рублей

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Уточняется, что вырастет ежемесячная выплата для медработников первичного звена. Ее ввели в прошлом году. С апреля те врачи, кто работает в поселках с численностью населения меньше 50 тысяч человек, будут получать 50 тысяч рублей. Их коллеги среднего звена получат увеличенные выплаты в 30 тысяч рублей.
Те врачи, которые работают в городах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, могут рассчитывать на увеличенную выплату в размере 29 тысяч рублей. Средний медицинский персонал в таких же населенных пунктах получит выплаты в 13 тысяч рублей.
Начислить повышенные выплаты должны в марте, однако придут они только в апреле из-за подготовки нормативной базы.
Напомним, дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%.