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Наркопреступление

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2024
На пять лет отправили в колонию наркоторговца из Ростова-на-Дону
4 октября 2024, 10:54
В Ростове-на-Дону обнаружили нарколабораторию и 35 килограммов наркотиков
Жителей Ростова-на-Дону задержали за изготовление и продажу наркотических веществ в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
19 сентября 2024, 12:31
Грозит пожизненное: у водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков
8 августа 2024, 17:58
В Ростовской области накрыли крупную нарколабораторию
24 мая 2024, 17:13
Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца
В Таганроге мужчина угнал автомобиль, но скончался во время погони, сообщили в региональном УГИБДД.
18 января 2024, 09:47
2023
Увольнение оспаривает житель Ростовской области, из-за которого сбежали заключенные
20 октября 2023, 07:30
Студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю
В Ростове-на-Дону будут судить прибывшего из Кот-Дивуара студента, пытавшегося заработать на торговле наркотиками, сообщают СМИ.
22 мая 2023, 14:11

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