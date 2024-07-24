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Первичный рынок жилья в Ростове

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Июль
Москвичи стали массово скупать квартиры в Ростове-на-Дону
24 июля, 07:52
Май
Жители Ростова массово скупают квартиры в небоскребах
12 мая, 06:07
Апрель
За месяц квадратный метр новостройки в Ростове подорожал до 138 тыс рублей
Рост стоимости жилья в новостройках составил 2,3% за март, сообщили аналитики «Яндекс. Недвижимость».
9 апреля, 10:04
Март
Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными
Примерно 55% от проектного объема жилья в Ростове остается нераспроданными, следует из данных «РБК Недвижимость».
14 марта, 08:08
Февраль
В Ростове резко выросли цены на квартиры с «бабушкиным» ремонтом
В четвертом квартале 2023 года подорожали все типы квартир, рассказали в Ростовстате.
15 февраля, 12:56
Август 2023
Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове
Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости Ростова из-за роста ипотечных ставок, об этом сообщили донские СМИ.
24 августа 2023, 16:06
Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 году
В 2023 году большая часть квартир на первичном рынке жилья так и не была распродана, сообщают аналитики.
14 августа 2023, 09:27

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