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Погода в мае

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2024
Дожди и похолодание до +10 прогнозируют в Ростове на выходных
18 мая 2024, 07:49
В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным
На неделе с 6 по 12 мая в Ростовской области похолодает с +23 до +16 градусов, сообщают метеорологи.
6 мая 2024, 04:57
2023
В Ростовской области 19 мая ожидается сильный ветер и жара до +26°
В Ростовской области жителей предупредили о жаркой и ветреной погоде 19 мая, об этом сообщили метеорологи.
18 мая 2023, 18:13
В Ростове к вечеру воскресенья 14 мая ожидается гроза
Небольшой дождь с грозой прогнозируется в Ростове ближе к вечеру 14 мая, сообщают метеорологи.
14 мая 2023, 06:09
Гроза и похолодание до +2° ожидают жителей Ростовской области 2 мая
В Ростовской области жителей предупредили о ночном похолодании, дождях и грозе 2 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
1 мая 2023, 18:20
Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях до 13 мая
В Ростовской области ожидаются мощные магнитные с 1 по 12 мая, об этом сообщили синоптики.
1 мая 2023, 11:18
Какая будет погода в мае 2023 года в Ростовской области
24 апреля 2023, 10:08

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