Пресс-секретарь

Стало известно о трехчасовой встрече Путина с Пригожиным после мятежа в Ростове

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишут СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.