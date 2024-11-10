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Пресс-секретарь

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2024
Работавшая еще с Чубом пресс-секретарь губернатора Ростовской области покинет пост
Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова, занимавшая эту должность около 25 лет, покинет пост, сообщают СМИ.
10 ноября, 07:56
В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
4 ноября, 18:06
Кремль отказался от комментария о возможной отставке главы Ростовской области
Кремль не планирует комментировать кадровые вопросы, касающиеся возможной отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
29 октября, 05:16
Власти Ростовской области прокомментировали сообщения о скорой отставке Голубева
Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова прокомментировала сообщения в СМИ о скорой отставке Василия Голубева.
28 октября, 09:16
Власти сделали заявление о взрыве возле хутора в Ростовской области
В Ростовской области экстренные службы не зафиксировали инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.
27 июня, 11:10
Донские власти опровергли информацию об ударе по нефтепроводу в Азове
6 апреля, 15:06
2023
Стало известно о трехчасовой встрече Путина с Пригожиным после мятежа в Ростове
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишут СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
10 июля 2023, 11:06

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